OM : De Zerbi confirme plusieurs retours et de petits bémols sur trois recrues face à Lorient !

Alors que l’OM s’apprête à accueillir Lorient ce week-end au Vélodrome, Roberto De Zerbi a livré un point précis sur l’état de son groupe en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a confirmé qu’il pourra compter sur l’ensemble de son effectif, même si certains joueurs reviennent de pépins physiques ou de blessures récentes.

Bonne nouvelle pour les supporters marseillais : le coach italien a indiqué que tous ses joueurs étaient à disposition. « Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer. Balerdi est bien revenu, Aubameyang et Weah aussi. Les nouveaux sont tous dispos. Vermeeren et Traoré ont eu un petit problème en début de semaine mais peuvent jouer. Emerson a un petit retard de préparation. Medina peut jouer, ça a été une lourde perte pour nous. Tout le monde va bien. Tout le monde est disponible. »

Un groupe quasiment au complet pour De Zerbi

🗣️ “Tout le monde va bien. Tout le monde est disponible”#DeZerbi : “Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer. Balerdi est bien revenu, Aubameyang et Weah aussi. Les nouveaux sont tous dispos. Vermeeren et Traoré ont eu un petit problème en début de semaine mais peuvent… pic.twitter.com/IBhyLMELS5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 11, 2025

Ces déclarations montrent que De Zerbi retrouve peu à peu un groupe complet, un atout majeur dans une période où l’OM enchaîne les rencontres importantes en championnat et en Europe.

Le technicien a insisté sur le retour de Paixao, écarté pour blessure depuis son arrivée, et de Medina, dont l’absence avait été ressentie défensivement. L’Argentin pourrait rapidement redevenir un élément clé de la charnière centrale. Dans le secteur offensif, les retours de sélection de Balerdi, Aubameyang et Weah offre également des solutions supplémentaires.



Côté recrues, Vermeeren et Traoré sont disponibles malgré de légères alertes musculaires en début de semaine. En revanche, Emerson n’est pas encore à son meilleur niveau physique, mais reste opérationel.

Avec ce groupe presque au complet, l’OM pourra aborder la réception de Lorient avec confiance. De Zerbi dispose enfin de toutes ses cartes, ce qui pourrait lui permettre de trouver plus de continuité dans ses choix et d’installer une vraie dynamique collective.