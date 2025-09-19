OM : De Zerbi confirme un blessé et une incertitude face au PSG !

À deux jours du Classique entre l’OM et le PSG, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais a livré des précisions importantes concernant les joueurs indisponibles, notamment Nayef Aguerd et Boubacar Traoré, absents mardi dernier lors de la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid.

Face aux journalistes, De Zerbi a rappelé l’importance de la stabilité de son équipe malgré les blessures : « Les bases sont là. On ne peut pas changer tout le temps 7-8 joueurs. La structure restera la même. Kondogbia, on verra, c’est un joueur très important mais on a aussi d’autres joueurs à disposition : Gomes, Paixao, Vermeren, etc. »

Aguerd encore incertain !

Concernant Hamed Traoré, sorti blessé lors de la victoire contre Lorient, l’entraîneur a confirmé une absence prolongée : « Traoré s’est fait mal samedi contre Lorient. Il va être indisponible quelques semaines. » Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui perd une solution supplémentaire au milieu de terrain au moment d’aborder une semaine cruciale.

Pour Nayef Aguerd, le cas reste incertain. Le défenseur marocain, touché récemment, pourrait être de retour mais rien n’est encore décidé. « Aguerd apte contre le PSG ? On verra demain, après-demain. On suit vraiment tous les protocoles médicaux. La santé passe avant tout. Après, on verra. » a expliqué De Zerbi.

Une gestion délicate avant le Classique

L’OM devra donc composer avec ces absences et incertitudes à l’approche d’un OM – PSG toujours attendu au Vélodrome. La gestion physique de l’effectif marseillais s’annonce essentielle, alors que les Phocéens enchaînent les rencontres de haut niveau entre Ligue 1 et Ligue des champions.

Reste à savoir quelles décisions prendra De Zerbi pour maintenir l’équilibre de son équipe face au leader du championnat.