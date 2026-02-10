Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : DE ZERBI CONTESTÉ, Problèmes et solutions à LA CRISE !
OM Actualités

OM : DE ZERBI CONTESTÉ, Problèmes et solutions à LA CRISE !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DFM diffusé en live ce lundi 9 février 2026.

 

 

 

🔥 LIVE DFM | DÉCRASSAGE #PSGOM 🔥

5-0. Une claque. Une humiliation. Et maintenant ?

🎙️ FCMarseille – DFM revient juste après PSG–OM pour un décrassage complet :
➡️ analyse à froid
➡️ notes des joueurs
➡️ résultats & classement
➡️ matchs à suivre

💥 GROS DÉBAT : responsables et solutions
❓ Pourquoi l’OM a-t-il été autant dépassé ?
❓ Défense, mental, choix tactiques : où est la vraie faille ?
❓ De Zerbi est-il responsable ?
❓ Tournant de la saison ou simple accident ?
❓ Quelles ambitions désormais pour l’OM ?

🧠 Mental vs talent, leaders absents, mercato à revoir, pression des supporters…
On met tout sur la table.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823