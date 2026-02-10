OM : DE ZERBI CONTESTÉ, Problèmes et solutions à LA CRISE !

Voici le replay du dernier DFM diffusé en live ce lundi 9 février 2026.
🔥 LIVE DFM | DÉCRASSAGE #PSGOM 🔥
5-0. Une claque. Une humiliation. Et maintenant ?
🎙️ FCMarseille – DFM revient juste après PSG–OM pour un décrassage complet :
➡️ analyse à froid
➡️ notes des joueurs
➡️ résultats & classement
➡️ matchs à suivre
💥 GROS DÉBAT : responsables et solutions
❓ Pourquoi l’OM a-t-il été autant dépassé ?
❓ Défense, mental, choix tactiques : où est la vraie faille ?
❓ De Zerbi est-il responsable ?
❓ Tournant de la saison ou simple accident ?
❓ Quelles ambitions désormais pour l’OM ?
🧠 Mental vs talent, leaders absents, mercato à revoir, pression des supporters…
On met tout sur la table.
