OM : De Zerbi demande pardon…

L’Olympique de Marseille a définitivement dit adieu à ses espoirs en Ligue des champions après une nouvelle performance très insuffisante : battus 3‑0 par le Club Bruges, les Phocéens terminent la phase de poules sur une élimination logique qui sonne comme un avertissement avant les enjeux domestiques à venir. Roberto De Zerbi, à chaud après la rencontre, n’a pas esquivé le constat d’échec.

Une soirée cauchemardesque à Bruges

Au Jan Breydel Stadion, l’OM n’a jamais vraiment existé face à des Belges entreprenants et efficaces. Rapidement surpris en première période, Marseille a concédé l’ouverture du score dès la 4ᵉ minute, avant d’encaisser un second but peu après (11ᵉ), et de se voir définitivement sceller le sort du match en seconde période (79ᵉ). Dans une performance collective très en dessous des attentes, les Phocéens ont manqué d’agressivité et de cohésion, laissant le Club Bruges maîtriser les débats sur presque tous les aspects du jeu.

Pour l’OM, cette défaite 3‑0 signifie l’arrêt immédiat de la campagne européenne : avec neuf points au terme de la phase de groupe, Marseille ne rejoint pas les barrages de Ligue des champions et voit s’échapper un objectif sportif majeur de la saison.

De Zerbi assume les responsabilités : « mauvaise journée »

En zone mixte au micro de Canal+, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à masquer la réalité : « On a commencé le match de très mauvaise manière… On n’a pas réussi à marquer, ni en première ni en deuxième… On n’a pas très bien joué et c’est dommage ». Il a reconnu la supériorité du Club Bruges ce soir-là et l’inefficacité de son équipe sur les phases décisives. « C’est une mauvaise journée, il faut demander pardon », a encore confié l’entraîneur italien, conscient que la prestation phocéenne n’était pas au niveau requis pour espérer se qualifier.

🗣️ « C’est une mauvaise journée, il faut demander pardon » Roberto De Zerbi revient sur la désillusion marseillaise, éliminé à la dernière minute par le gardien de Benfica, Trubin 💔#UCLDraw | #UCL pic.twitter.com/QLRTeWGnP4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026



Ce discours franc fait suite à une campagne européenne marquée par l’irrégularité : après une lourde défaite à domicile face à Liverpool (0‑3) puis un succès convaincant contre Lens en Ligue 1 (3‑1), l’OM ne parvient pas à enchaîner des performances solides au plus haut niveau continental.

Pour De Zerbi et ses hommes, cette élimination constitue un tournant dans la saison. Le technicien avait pourtant prévenu avant la rencontre qu’il n’était « pas venu pour faire des calculs » face à Bruges, visant une qualification méritée sur le terrain.