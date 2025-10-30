OM : Des nouvelles de Bilal Nadir (après sa sortie sur civière)

La soirée aurait pu être belle pour l’Olympique de Marseille, mais elle a surtout été marquée par une grosse frayeur. Mercredi soir, lors du match nul OM – Angers (2-2) comptant pour la 10e journée de Ligue 1, le jeune milieu de terrain Bilal Nadir s’est effondré seul sur la pelouse du Vélodrome, provoquant un long moment de stupeur.

Entré en jeu à la 76e minute à la place d’Igor Paixao, le joueur formé à Marseille n’a disputé qu’une dizaine de minutes avant de s’écrouler près de la ligne médiane. Ses coéquipiers, visiblement inquiets, se sont immédiatement précipités à son chevet pour le mettre en position latérale de sécurité. Heureusement, Nadir a rapidement montré des signes de conscience, bougeant ses jambes et adressant quelques gestes rassurants au public.

Panique, Nadir s’écroule tout seul pic.twitter.com/S0thb1odOc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 29, 2025

Une énorme frayeur au Vélodrome

Après plusieurs minutes d’intervention des secours, il a été évacué sur civière et remplacé par Pol Lirola. Selon les informations de Ligue 1+, le joueur aurait été victime de maux de tête soudains avant sa chute.

Son coéquipier Robinio Vaz a confié au micro du diffuseur : « Ça nous a sorti un peu du match. S’il avait été là, on aurait fait beaucoup de trucs avec lui, on est frustrés de sa sortie. »

De Zerbi rassure : « Il a perdu connaissance, mais il est conscient et à l’hôpital pour des tests »

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a tenu à donner des nouvelles de son joueur, visiblement très touché par la scène. « Il a perdu connaissance, il est parti à l’hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n’est rien de grave », a déclaré l’entraîneur italien.

Le club reste prudent, mais les premiers éléments sont plutôt rassurants. D’après les informations recueillies après la rencontre, Bilal Nadir était conscient lors de son évacuation et devrait subir une série d’examens pour déterminer la cause exacte de son malaise.

Sur le plan sportif, l’OM, qui menait 2-1 au moment de l’incident, a finalement concédé l’égalisation à la 90e minute par Ousmane Camara. Un scénario cruel qui prive les Marseillais de la première place, désormais troisièmes du classement.