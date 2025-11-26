OM : De Zerbi emballé par Bakola !

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a signé un succès aussi précieux que symbolique en s’imposant 2-1 face à Newcastle lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Une performance forte, obtenue dans un Vélodrome incandescent, qui relance pleinement l’OM dans la course aux huitièmes de finale. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse pour analyser une prestation marquante, tout en soulignant la réaction de ses joueurs après un début de match compliqué.

L’entraîneur marseillais n’a pas caché sa satisfaction globale, même s’il a reconnu une entame en difficulté. « Les dix premières minutes ont été bizarres, on était un peu dans les nuages, mais nous avons finalement concédé peu d’occasions sur la première mi-temps et nous nous en sommes créés de très nombreuses, malgré la qualité de Newcastle », a-t-il expliqué. Une manière de mettre en lumière la capacité de son équipe à reprendre le contrôle après avoir encaissé l’ouverture du score.





De Zerbi encense Bakola et les cadres de son équipe

Parmi les éléments marquants de cette soirée européenne, la première titularisation de Darryl Bakola a retenu l’attention. Le technicien italien a tenu à saluer la personnalité de son jeune joueur : « En première mi-temps, il a montré de la personnalité, ça m’a plu, il a fait quelques erreurs, bien sûr, mais il a montré de belles choses. Il a osé prendre des risques et il a su faire de cette soirée la sienne ». De Zerbi a également expliqué son choix fort : « Je l’ai préféré à Angel Gomes pour des questions physiques, surtout face aux joueurs de Newcastle, forts dans ce domaine ».

Le coach marseillais n’a pas oublié de valoriser plusieurs cadres de son effectif, citant notamment Pavard, Weah, Vermeeren, Balerdi, Højbjerg ou encore Rulli, tous jugés déterminants dans l’équilibre collectif.

Au-delà du résultat, De Zerbi insiste sur l’impact psychologique d’un tel succès : « La confiance est importante, surtout dans cette compétition. On arrive à être compétitif sur les deux compétitions, c’est bien ». Avec désormais six points au classement, l’OM se replace dans la lutte pour la qualification. Et l’Italien veut croire en une dynamique nouvelle : « Cette victoire est importante dans l’aspect mental. On a montré qu’on était capable de battre Newcastle, il reste trois matches, que nous sommes aussi capables de gagner ».

Une soirée qui compte, un message clair : l’OM est bel et bien lancé dans sa campagne européenne.