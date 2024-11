OM : De Zerbi envoie encore un message à Wahi

L’OM va affronter l’AJA demain soir à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Avant ce match, Roberto De Zerbi était en conférence de presse, il a été interrogé sur la concurrence entre Wahi et Maupay.

De Zerbi a une nouvelle fois affirmé que Wahi restait le numéro un dans la hiérarchie. « La hiérarchie reste la même, c’est mon devoir de choisir avant le match. Je dois voir qui a la meilleure condition physique, la meilleure forme. Je suis amoureux du style de Wahi mais il doit s’intégrer. Neal a plus d’expérience et il a joué en Premier League. Le 9 doit savoir marquer, jouer, presser. On n’est pas encore au mieux concernant le pressing. »

Wahi vs Maupay ? La hiérarchie reste la même…