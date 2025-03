OM : De Zerbi est cash concernant Greenwood !

Roberto De Zerbi a mis fin au suspense concernant Mason Greenwood. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM a annoncé que l’attaquant anglais débutera la rencontre face à Reims ce samedi en Ligue 1.

Ces dernières semaines, l’ancien joueur de Manchester United a perdu sa place de titulaire, entrant en jeu lors des deux dernières rencontres. De Zerbi a expliqué les raisons de ce choix, mettant en avant la condition physique de son joueur. « C’est quelqu’un que j’adore vraiment, comme c’est aussi le cas avec son père. Il a passé un moment un peu difficile ces derniers mois avec la naissance d’une fille. Il n’est pas habitué à jouer des saisons intenses en étant acteur principal. Il n’a pas poussé à 100% et sa condition physique a baissé. »

🎙️ »Demain, Greenwood jouera ! »#DeZerbi : Mason Greenwood titulaire face à Reims ?C’est quelqu’un que j’adore vraiment, comme c’est aussi le cas avec son père. Il a passé un moment un peu difficile ces derniers mois avec la naissance d’une fille. Il n’est pas habitué à jouer des… pic.twitter.com/pXHCexAd7c — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 28, 2025

Le coach marseillais a également évoqué son projet pour l’équipe, insistant sur l’importance d’un état d’esprit collectif et d’une implication totale à l’entraînement. « Mon projet, c’est de créer quelque chose. Luis Enrique à Paris, il a créé une âme, une manière de penser, par exemple. Il a accepté de s’entraîner avant le groupe. Il s’est très bien entraîné cette semaine. »

L’entraîneur a néanmoins précisé que le temps de jeu de Greenwood dépendra de son investissement sur le terrain et en dehors. « Quand il pousse et qu’il se sent bien, dans mon équipe, c’est lui qui joue avec 10 autres joueurs. S’il ne le fait pas, pas parce qu’il est un mauvais garçon, et bien il doit rester sur le banc. Demain, il jouera. »

Avec le retour de Greenwood dans le onze de départ, l’OM espère retrouver de l’efficacité offensive face à une équipe de Reims qui reste solide défensivement.