OM : De Zerbi est cash concernant le mercato et la saison prochaine !

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le système de jeu mis en place à l’OM, Roberto De Zerbi a livré une réponse aussi claire que sincère.

L’Italien n’a jamais caché sa préférence pour une défense à quatre, mais rappelle que les choix tactiques sont avant tout dictés par les caractéristiques de son effectif. « En Italie, tout le monde parle de système de jeu. Ça fait partie de mon travail d’expliquer », commence-t-il. Avant de préciser : « J’ai presque toujours joué avec une défense à 4, en créant beaucoup d’occasions. » Son idée du football est connue : jeu de position, possession verticale et mouvements coordonnés. Un cadre dans lequel il se sent plus à l’aise avec une ligne défensive à plat.

Un recrutement pour revenir dans un système à 4 défenseurs la saison prochaine !

Mais l’effectif marseillais, marqué par des absences prolongées et une certaine fragilité structurelle, l’a contraint à revoir ses plans. « Quand Balerdi n’est pas là, on a du mal à jouer avec une défense à 4. Il manque un axial droit », reconnaît De Zerbi. Il ne cherche pas d’excuse, mais constate un déséquilibre qui rend ce schéma difficile à appliquer dans l’immédiat.

🎙️”Si je devais rester ici l’an prochain et qu’on amène des joueurs qui s’adaptent à une défense à 4, j’aimerais y revenir”#DeZerbi 🇮🇹 : “En Italie, tout le monde parle de système de jeu. Ca fait partie de mon travail d’expliquer. J’ai presque toujours joué avec une défense à… pic.twitter.com/G14XV5Iil1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025



L’ancien coach de Sassuolo et Brighton n’en fait pas un dogme. « Je pense qu’un entraîneur intelligent est celui qui s’adapte. » Une manière de souligner que la priorité reste de s’appuyer sur les forces en présence.

Mais dans le creux de sa réponse, une projection : « Si je devais rester ici l’an prochain et qu’on amène des joueurs qui s’adaptent à une défense à 4, j’aimerais y revenir. » Un souhait simple, presque une profession de foi footballistique. En attendant, l’Italien continue de composer avec l’existant.