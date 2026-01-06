OM : “De Zerbi est en train de montrer que la marche est trop haute…” lâche ce consultant RMC !

L’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences après sa défaite face au FC Nantes en Ligue 1. Sur RMC, Christophe Dugarry a vivement critiqué le travail de Roberto De Zerbi, mettant en doute ses choix, sa méthode et même sa réputation d’entraîneur. Une sortie médiatique forte qui relance le débat autour du projet marseillais.

Dugarry sévère sur les choix de De Zerbi

Battue par Nantes, qui était avant dernier de Ligue 1 avant le match, l’OM a livré une prestation jugée insuffisante, tant sur le plan du jeu que dans la maîtrise collective. Cette contre-performance n’a pas échappé à Christophe Dugarry, présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

🎙️ “La marche est trop haute. De Zerbi est un entraîneur moyen, il y a un plafond de verre. Il est là depuis 18 mois, mais ça ne progresse pas. Pour l’OM, il faut un tacticien, un mec qui sent le football, qui soit inspiré. Lui, il est totalement perdu” https://t.co/O45EJLdULq — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 5, 2026

Le champion du monde 1998 a ciblé directement Roberto De Zerbi, pointant une absence de cohérence dans ses choix tactiques et dans la gestion de son effectif. « Je ne comprends pas ce qu’il fait, je ne comprends pas son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs. Et quand il fait jouer deux fois les mêmes joueurs, ce ne sont pas les mêmes postes… Je ne comprends rien ! », a-t-il lancé à l’antenne.

Dans son intervention, Christophe Dugarry s’est également montré très critique sur les ajustements opérés en cours de match, estimant qu’ils n’apportaient aucun impact concret sur le terrain. « Tes changements n’amènent absolument rien », a-t-il insisté, remettant en cause l’efficacité du staff marseillais.

Un entraîneur jugé « surcoté » par l’ancien international

Au fil de son analyse, Christophe Dugarry est allé plus loin en s’attaquant à la réputation même de Roberto De Zerbi, souvent présenté comme un technicien novateur. « Je pense qu’il est surcoté. Il a toujours entraîné des équipes moyennes et il est en train de montrer que la marche est trop haute », a-t-il affirmé sur RMC.

Selon lui, l’OM ne progresse pas malgré le temps accordé à son entraîneur. « Ça fait 18 mois qu’il est là et ça ne progresse pas », a ajouté l’ancien attaquant, évoquant un possible « plafond de verre » dans la carrière du technicien italien.

Ces propos traduisent un climat de défiance croissant autour du banc marseillais, dans un contexte où l’Olympique de Marseille peine à enchaîner les performances solides en Ligue 1. Sans verser dans la spéculation, cette sortie médiatique illustre la pression permanente qui entoure le club phocéen, où chaque faux pas est immédiatement scruté et débattu.

Pour Roberto De Zerbi et ses joueurs, la réponse devra désormais venir du terrain, seul juge capable d’apaiser les critiques et de redonner de la crédibilité au projet sportif de l’OM.