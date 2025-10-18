OM – De Zerbi : « Être leader, c’est anecdotique »

Quelques minutes après la large victoire de l’Olympique de Marseille face au Havre (6-2), Roberto De Zerbi a réagi avec retenue au micro de Ligue 1+. Si l’OM prend seul la tête du classement de Ligue 1, l’entraîneur italien a tenu à relativiser cette première place.

« Être leader, pour moi, c’est anecdotique. (…) On est le 18 octobre, pas le 18 mai. Inutile de spéculer », a déclaré De Zerbi après la rencontre.

Le technicien marseillais a également tenu à rappeler que cette réussite était le fruit d’un travail collectif au sein du club.

« Si on est premiers, c’est grâce au club, à Longoria, Benatia, aux joueurs… et à l’ambiance. »

Des propos mesurés, à l’image de son management, alors que l’OM poursuit sa série impressionnante en championnat avec une cinquième victoire consécutive. Malgré la place de leader, De Zerbi préfère visiblement garder ses joueurs concentrés sur la suite du parcours plutôt que de s’enflammer.