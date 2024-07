OM : De Zerbi explique son choix de venir à Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lors de sa conférence de présentation ce mardi, Roberto De Zerbi a évoqué les deux raisons qui l’ont motivé à choisir l’OM. L’entraineur italien veut vivre de belles émotions avec le club et ses supporters…

Roberto De Zerbi a expliqué pourquoi il a choisi l’OM. Il a livré les deux raisons. « Bonjour. J’ai deux motivations pour venir à l’OM. Premièrement, le sérieux de Longoria et Benatia. L’OM c’est Marseille, je l’avait déjà dit ici avec Brighton. On avait discuté (2022), le football doit me transmettre de la passion, j’attend des émotions. je suis né supporters, c’est singulier ici. j’espère que les gens m’apprécieront… »

Le sérieux de la direction et la passion des supporters marseillais

