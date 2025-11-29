OM : De Zerbi fait le point sur le niveau de jeu de son équipe !

À la veille du match contre Toulouse, Roberto De Zerbi analyse le jeu de son équipe et explique sa vision pour continuer à progresser.

À la veille de la réception de demain soir face à Toulouse, Roberto De Zerbi s’est montré très clair sur l’évolution du jeu de l’Olympique de Marseille. Le coach italien a commencé par un regard lucide sur les dernières performances : « À Nice, je n’étais pas satisfait du jeu. Contre Newcastle, on a mieux joué mais on peut faire mieux. »

Selon le technicien italien, le football moderne exige une maîtrise particulière face aux équipes qui pressent haut. « Aujourd’hui, 80 % des équipes pressent haut et fort et là, on sait ce qu’il faut faire. Il faut réussir à maintenir l’ordre des postes sur le terrain, les lignes de passes sont plus proches, on peut mieux trouver les espaces pour attaquer. »

🗣️ En étant obsédé par les détails, on réussi à le faire plus souvent et mieux#DeZerbi : “A Nice, je n’étais pas satisfait du jeu. Contre Newcastle, on a mieux joué mais on peut faire mieux. Le football maintenant se concentre sur la pression forte de l’adversaire, 80% des… pic.twitter.com/QwbO2HQpJN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

“Attirer la pression pour mieux attaquer”

Le technicien insiste sur la nécessité de créer des conditions favorables pour marquer des buts grâce à un jeu collectif réfléchi. Il prend l’exemple du premier but marqué à Nice : « Le fait d’attirer la pression et de jouer dans la profondeur. En étant obsédé par les détails, on réussit à le faire plus souvent et mieux. »

A LIRE : L’OM dévoile son 4ᵉ maillot en édition très limitée

Pour De Zerbi, l’efficacité offensive ne se résume pas aux individualités. Il s’agit d’une construction sur le long terme, où chaque joueur doit comprendre les mouvements, les lignes de passes et l’organisation défensive de l’adversaire. « Le résultat s’obtient plus facilement si on joue bien sur le long terme », explique-t-il, rappelant que le contrôle du jeu et la patience sont au cœur de sa philosophie.

L’entraîneur italien met ainsi en avant un équilibre entre discipline tactique, précision technique et intelligence collective. Son objectif est clair, transformer l’OM en une équipe capable de dominer dans le jeu, même face aux pressions les plus intenses. Un football réfléchi, attractif et méthodique, où chaque détail compte pour faire la différence sur le terrain et viser la victoire contre Toulouse et dans les prochains matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions.