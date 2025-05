OM – De Zerbi : “Je crois qu’on a fait quelque chose de très grand”

L’Olympique de Marseille a validé sa qualification pour la Ligue des champions après sa victoire au Havre (3-1) samedi. Malgré ce succès, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, reste concentré sur la suite du championnat. « Ce n’est pas fini, on doit encore finir 2es (Monaco, 3e, est à un point). La Ligue 1, c’est difficile. Combien de joueurs on a changés, combien d’évolutions dans le jeu on a eues, combien de problèmes on a dû surmonter, combien c’est difficile à Marseille… Je crois qu’on a fait quelque chose de très grand », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Quel but de dingue de Greenwood 😍🚨 https://t.co/prZqPBzSLW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 10, 2025

Un « ritiro » pour resserrer les liens

Au cours de la saison, De Zerbi a pris la décision d’instaurer un « ritiro » à Rome afin de renforcer l’unité du groupe. Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits : « Je crois que l’entraineur doit comprendre les moments déterminants. Au début de la saison, on avait des problèmes au Vélodrome, le ballon leur brûlait les pieds, on tremblait un peu, c’était dur, on en a parlé, on est restés ensemble, unis. Sans mettre le foot avant d’autres choses. On a dîné ensemble, passé beaucoup de moments ensemble. On s’est moins entraîné mais on a beaucoup travaillé sur l’union », a expliqué le coach italien.

Aucune mutinerie, selon De Zerbi

Les rumeurs de tensions entre De Zerbi et son vestiaire ont également été évoquées. Le technicien a fermement démenti tout conflit avec ses joueurs : « Ce n’est pas vrai que les joueurs étaient contre moi. Ça m’a fait du mal (de le lire). Il n’y a jamais eu de mutinerie, il n’y a jamais eu de problème. »

Pour De Zerbi, ce séjour à Rome a permis de transformer un groupe en famille. « Regardez (Adrien) Rabiot, (Pierre-Emile) Hojberg, (Mason) Greenwood… On a gagné. Voilà, c’est pour ça que j’ai pris cette décision (le ‘ritiro’). »