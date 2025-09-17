OM : De Zerbi lâche, “c’est honteux” après la courte défaite face au Real…

L’Olympique de Marseille s’est incliné (2-1) sur la pelouse du Real Madrid, en Espagne, lors d’un match qui a laissé un goût amer aux supporters comme à l’entraîneur Roberto De Zerbi. Si le technicien italien s’est dit frustré par le résultat, il a tenu à souligner la prestation de ses joueurs et les enseignements positifs à tirer de cette rencontre de haut niveau.

À l’issue de la rencontre, De Zerbi a livré son analyse sans détour. « Je suis déçu de ne pas avoir pu obtenir un meilleur résultat. On a perdu, certes, mais je suis fier de l’équipe car elle a fait un bon match et elle a tout donné sur le terrain. Mon équipe compte de nombreux nouveaux joueurs, certains jouaient leur deuxième match en moins d’une semaine. Il y a eu beaucoup de choses positives mais il n’est pas facile de trouver immédiatement des connexions entre eux. On est entrés sur le terrain un peu trop timidement. »







Le second penalty accordé au Real n’est pas justifié

Le coach marseillais a également dénoncé la décision arbitrale qui a conduit au deuxième but madrilène. « Le second penalty accordé au Real n’est pas justifié. C’est honteux. Et je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens. »

Une sortie qui reflète l’amertume d’un match où l’OM a pourtant montré un visage compétitif face à l’un des cadors européens.

Un regard tourné vers la suite

De Zerbi n’a pas caché quelques regrets, notamment après l’expulsion de Dani Carvajal à la 72e minute. « Après l’expulsion, on aurait pu prendre plus de risques. J’aurais aimé voir quelque chose de plus, une attitude différente, avec plus de courage. Mais on est le 16 septembre, la saison dure jusqu’en mai. »

Le technicien italien veut désormais capitaliser sur cette expérience : « Ces matches doivent devenir la norme. Quand on s’habitue à venir jouer ici, moi, les joueurs, les supporters, on aura peut-être un impact différent. Je suis content que nous jouions tout de suite contre le Paris-Saint-Germain. Parce que jouer contre Madrid ou le PSG est ce dont cette équipe a besoin pour s’améliorer. »

L’OM se projette donc déjà vers le choc de Ligue 1 face au PSG, prévu dimanche soir (20h45). Une rencontre qui servira de nouveau test pour mesurer les progrès d’un groupe encore en construction mais animé par une ambition claire : franchir un cap dans la mentalité et la compétitivité.