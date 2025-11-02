OM : De Zerbi lâche, “il y a des choses bizarres…”

L’Olympique de Marseille a retrouvé le goût du succès samedi soir à Auxerre (0-1), après trois rencontres sans victoire. Un résultat aussi précieux que laborieux pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont su arracher trois points dans la douleur, malgré de nombreuses absences et une prestation loin d’être convaincante.

Une victoire au mental pour un OM diminué

Après deux défaites et un nul au goût amer contre Angers (2-2), l’OM avait besoin de réagir pour ne pas voir le haut du classement s’éloigner. Mission accomplie, mais non sans peine. Réduits à dix après l’expulsion d’Ulisses Garcia à la 65e minute, les Marseillais ont souffert face à une équipe auxerroise accrocheuse. Le coach n’a pas compris la décision de l’arbitre d’exclure son latéral suisse : “Je ne peux pas non plus tout expliquer. Il y a eu un rouge mais j’ai vu une équipe qui luttait. L’expulsion, pour moi, il prend d’abord le ballon, même s’il a le pied un peu haut. Quand je viens ici, je pense à (Derek) Cornelius, il y a des choses bizarres…”

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché son soulagement : « C’était un gros match et ce sont trois points importants, même s’il y a eu beaucoup de souffrance. Si on avait toujours pu jouer de cette manière, avec cette “méchanceté”, surtout face à Angers, on aurait quelques points de plus et on serait plus haut au classement. »

Touché par une cascade de blessures — Weah, Gouiri, Aguerd ou encore Paixao diminué — le coach italien a dû composer avec un effectif remanié. « Emerson ne devait pas jouer mais il a serré les dents. Concernant Aguerd, il avait une gêne à la hanche et n’a pas pu tenir. Heureusement qu’on a gagné, sinon vous m’auriez fusillé… » a-t-il ajouté, mi-ironique, mi-soulagé.

De Zerbi veut voir plus d’agressivité et de constance

Au-delà du résultat, De Zerbi a insisté sur l’attitude de ses joueurs, qu’il juge enfin à la hauteur de l’enjeu. « J’ai vu une équipe qui luttait. L’expulsion est sévère, Garcia prend d’abord le ballon. Mais on a su rester solidaires. »

Le technicien marseillais a également tenu à replacer cette victoire dans le contexte d’une course au podium très disputée : « L’Atalanta en Ligue des champions n’est pas plus important qu’Auxerre. Pour moi, Auxerre était aussi important que le Real Madrid. On tenait à redevenir deuxièmes et reprendre de la distance. »

Malgré une prestation loin de ses standards habituels, l’OM repart donc d’Auxerre avec trois points vitaux pour la confiance et la dynamique. Une victoire arrachée « à l’italienne », dans la douleur, mais ô combien essentielle avant de retrouver l’Europe.

Mots-clés : OM, Roberto De Zerbi, victoire à Auxerre, Ligue 1, Greenwood, Aguerd, Weah, Gouiri, Emerson, Ulisses Garcia.