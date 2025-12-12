OM : Ballon d’or… De Zerbi lâche une déclaration forte sur Greenwood !

À deux jours de la réception de Monaco, Roberto De Zerbi a livré une analyse particulièrement appuyée sur son joueur clé Mason Greenwood, l’un des hommes forts de la saison olympienne. L’entraîneur italien a rappelé l’importance de l’attaquant anglais dans le projet de jeu de l’OM, tout en soulignant les exigences élevées qu’il attend de lui.

De Zerbi voit en Greenwood un potentiel Ballon d’Or

Face aux médias, Roberto De Zerbi n’a pas minimisé la portée du talent de son joueur. “Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n’en vois pas d’autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d’un Ballon d’or, à lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d’or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or.” Une déclaration forte, qui témoigne de la place centrale de Greenwood dans les ambitions marseillaises.

L’entraîneur, toutefois, ne se contente pas d’éloges et insiste sur les axes de progression de son attaquant : “Je veux qu’il soit plus constant. Je sais qu’il doit presser avec plus d’intensité, il doit mieux gérer le ballon quand l’équipe est en difficulté, ne pas perdre facilement le ballon mais le garder pour permettre à l’équipe de monter.” De Zerbi cite même un exemple récent : “Regardez son deuxième but à la Drogba… Je me retourne et je me dis wow !”

De Zerbi veut pousser Greenwood à être plus constant !

Au-delà de la performance individuelle, le coach rappelle son rôle : “Je ne dois pas être ami avec les joueurs, je suis payé pour qu’ils progressent et pour amener des résultats. Je me comporte bien avec tout le monde. Ça me fait plaisir s’il m’apprécie comme personne. Je dois être exigeant, amener des résultats, améliorer les joueurs comme Greenwood.”

À l’approche d’un rendez-vous crucial contre Monaco, ces paroles soulignent l’importance stratégique de Greenwood, meilleur buteur olympien, et la volonté de De Zerbi d’en faire un leader décisif dans la course aux objectifs de l’OM.