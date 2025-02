OM: De Zerbi, l’ambition et le jeu…

L’OM entame cette saison avec une trajectoire mêlant ambition et réalisme. Actuellement à la deuxième place, le club accuse un retard de 10 points sur le leader, le PSG, tout en se positionnant 6 points devant le Monaco. Pour l’entraîneur De Zerbi, l’objectif immédiat est de consolider cette position élevée, malgré des ambitions bien supérieures. « Il faut regarder derrière soi, mais aussi devant. Il faut avoir cette ambition de regarder aussi devant nous. Pas pour tout de suite, peut-être. Mais Rabiot, Bennacer, Höjbjerg, Rulli, Balerdi… Ce sont des joueurs qui, comme nous, ne sont pas là pour arriver deuxièmes.», » a-t-il déclaré. Ce constat traduit à la fois exigence et confiance, et montre que l’OM entend capitaliser sur chaque rencontre pour renforcer son collectif, tout en préparant de futures confrontations contre le leader parisien. Cette approche pragmatique présage des performances prometteuses lors des prochaines échéances.

La maîtrise du jeu de De Zerbi s’affirme au fil de la saison. Les renforts hivernaux, notamment Bennacer, Gouiri et Dedic, vont apporter une valeur ajoutée indéniable. Ces recrues, intégrées avec efficacité, dynamisent l’effectif et renforcent les lignes offensives et défensives. « Je suis très content pour Ismaël Bennacer, c’était comme s’il jouait avec nous depuis deux-trois ans. Il y a eu aussi un très bon match d’Amine Gouiri, un joueur complet, très fort, je ne sais pas s’il se rend compte de son potentiel. Et il y a eu aussi une bonne entrée d’Amar Dedic,» a affirmé le coach, insistant sur l’importance de la cohésion. Cette progression tactique est un atout majeur pour combler le fossé face aux ambitions du PSG et inspire confiance aux supporters de l’OM. Leur impact se traduit sur le terrain par des performances renouvelées et une identité de jeu affirmée et prometteur pour l’avenir.

À l’approche de la fin de saison, les regards se tournent déjà vers le mercato estival. Si l’OM se qualifie pour la Ligue des Champions, les choix de recrutement deviendront cruciaux. Le club envisage de renforcer son attaque avec un buteur de pointe, tout en consolidant la défense par l’arrivée d’un ou deux défenseurs centraux de qualité. Cette stratégie, articulée autour d’un équilibre entre expérience et jeunesse, devrait permettre de relever les défis du prochain palmarès. Cette démarche ambitieuse augure une saison pleine de succès.

En définitive, la deuxième place de l’OM représente un tremplin vers des ambitions plus élevées. Malgré l’écart avec le PSG et l’avance sur le Monaco, le club demeure concentré sur l’amélioration continue. Les choix tactiques de De Zerbi et le travail collectif constituent la clé des succès futurs. « L’avenir appartient à ceux qui osent et travaillent avec détermination, » conclut le coach. Ce cap atteint offre l’espoir d’un renouveau, tant sur le plan national qu’en Europe. Chaque victoire et chaque défi relevé confirment la montée en puissance de l’équipe, chaque jour.