OM : De Zerbi met la pression sur Greenwood

En conférence de presse ce vendredi avant le choc face au PSG, Roberto De Zerbi a été questionné sur Mason Greenwood, le leader technique du club marseillais.

« Greenwood, j’attends beaucoup de lui. Il est très bon mais différent des autres. Il peut encore être plus collectif. Il est humble, collectif. Il peut devenir un joueur total même s’il ne l’est pas encore. Mon travail et celui du staff, c’est de le faire progresser », a déclaré le coach devant les journalistes.

Bloquer l’axe face au PSG, une bonne solution? De Zerbi répond !

« C’est difficile de contrer ces équipes, si on bloque l’axe, on risque de se découvrir sur les côtés. On doit trouver un bon mix entre ça et bloquer les ailes. On doit pas oublier qu’on est l’OM, qu’on veut le ballon. Quand on signe à l’OM, on sait qu’on doit avoir l’ambition de gagner ces matchs sinon on change de club. Le groupe du PSG vit depuis très longtemps, pas 2 mois alors que moi je suis arrivé il y a quelques mois. On a l’ambition de faire le match d’une certaine façon, vouloir le jouer comme on le souhaite. On va subir mais on doit avoir l’ambition de le gérer pour qu’il se déroule comme on le souhaite. J’en attends toujours beaucoup de mes joueurs. Je suis amoureux de mon équipe. On peut s’améliorer mais on a une équipe forte. On doit améliorer l’équilibre. Dimanche, ça reste 3 points. C’est une étape importante mais notre chemin ne se terminera pas lundi. Il y a encore des matchs, des jours qui vont suivre… On doit faire tout ça avec courage. Ce sera important pour notre parcours. Paris moins fort? Je ne sais pas, le PSG n’est pas mon équipe. Je me concentre sur l’OM. C’est une très bonne équipe mais l’OM doit préparer les matchs pour être protagoniste. On le fera peu importe l’adversaire. C’est ça qui m’empêche de dormir, pas le fait que le PSG soit meilleur qu’avant ou non. »