OM : De Zerbi ne veut plus de blabla et annonce la couleur !

À la veille de la réception de Montpellier au stade Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse avec lucidité et détermination. Après la défaite à Monaco (1-0), l’entraîneur marseillais attend une réaction collective et veut voir son équipe s’appuyer sur son potentiel pour relancer une dynamique en championnat.

Remporter le match sur le terrain et pas avec le bla-bla

S’il a reconnu une bonne première période en Principauté, De Zerbi n’a pas caché ses exigences : « Demain, on a le potentiel pour l’emporter et revenir à la deuxième place ou creuser l’écart avec nos poursuivants. » Le technicien italien estime que son groupe est capable de remporter les cinq derniers matchs de la saison, mais insiste sur la nécessité de prouver sa supériorité sur le terrain : « Il faut remporter le match sur le terrain et pas avec le bla-bla. »

Conscient des enjeux, il appelle à une implication totale : « Le résultat n’est pas écrit. Demain, tout dépend de ce qu’on veut faire. »

Intensité, efficacité et solidarité

Sur le plan tactique, De Zerbi met l’accent sur la vitesse de circulation du ballon, la justesse dans le dernier geste et une concentration constante, même en phase de possession : « L’attention peut être perdue quand on a la balle. »

Face à un effectif diminué, notamment en défense, l’Italien pourrait opter pour une approche plus offensive, tout en soulignant l’importance de l’équilibre collectif : « Le système de jeu n’est pas la solution. Les trois choses, ce sont le cerveau, le cœur et les couilles. »

Un message fort envoyé à ses joueurs, alors que l’OM entre dans une phase décisive pour ses ambitions européennes.