OM : De Zerbi pique son vestiaire après le nul face à Angers

Après le nul rageant concédé dans les arrêts de jeu contre Angers (2-2), Roberto De Zerbi n’a pas caché sa frustration en conférence de presse. Le coach marseillais a livré un discours fort, mêlant lucidité et mise en garde à son groupe.

« On essaie de pousser l’OM vers le haut. Maintenant, il faut comprendre si l’on mérite de faire partie de cet OM. Moi et les joueurs. Est-ce qu’on veut être l’OM du Clasico, ou l’OM qui alterne le bon et le mauvais ? Si c’est cette seconde option, alors on ne mérite pas d’être dans cet OM », a lancé l’entraîneur italien, visiblement agacé par le manque de constance de son équipe.

Une sortie franche, presque introspective, dans la droite ligne du tempérament de De Zerbi, qui assume autant qu’il interpelle. Car derrière ce nul au goût amer — alors que l’OM tenait la première place du classement jusqu’à la 96e minute —, c’est la question de la mentalité et de la régularité qui revient au premier plan.

De Zerbi, fidèle à sa vision exigeante du football, refuse que l’OM se contente de bonnes intentions ou d’éclairs isolés. Il veut un club qui joue « toujours comme un grand », quelle que soit l’adversité.

À travers ce message, l’entraîneur a certainement voulu secouer son vestiaire. Un avertissement clair : pour prétendre aux sommets, Marseille devra apprendre à tuer les matchs et à se comporter comme un prétendant au titre — pas comme une équipe encore en construction.