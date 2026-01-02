OM : De Zerbi pour remplacer Maresca à Chelsea ?

Une information anglaise révèle que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a eu un échange avec les Blues, sans que cela ne débouche sur une offre concrète.

Selon plusieurs médias britanniques, Roberto De Zerbi aurait participé à une réunion avec les dirigeants de Chelsea lors du mercato estival dernier, alors que les Blues s’interrogeaient déjà sur l’avenir de leur entraîneur, Enzo Maresca.

À cette période, l’avenir de Maresca à Londres semblait incertain. Le nom de De Zerbi, alors en poste à l’OM, serait ainsi entré dans les discussions d’un club anglais en pleine remise en question. Le technicien italien, sous contrat avec Marseille jusqu’en 2027, aurait accepté ce rendez-vous « exploratoire », sans que cela signifie qu’un changement de cap vers la Premier League fût imminent.

Pour autant, les Blues n’auraient jamais fait de De Zerbi une priorité réelle pour leur banc. Selon la presse anglaise, le poste n’a jamais été officiellement proposé à l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo, et il ne figure toujours pas parmi leurs favoris malgré le limogeage de Maresca.

Un rendez-vous sans offre concrète

Ce rendez-vous londonien, bien que révélateur de l’intérêt que peuvent susciter les performances de De Zerbi, n’a donc pas débouché sur une proposition ferme. Pour l’OM, cette information devrait être un soulagement : elle montre que même si son coach est courtisé à l’étranger, le club phocéen garde sa priorité sur sa situation.

L’entretien entre De Zerbi et les dirigeants de Chelsea illustre aussi la stature acquise par l’Italien dans le paysage européen depuis son arrivée à Marseille. Il est déjà associé à d’autres clubs prestigieux comme la Juventus ou l’AC Milan, ce qui souligne la progression de sa carrière.

Pour autant, rien ne laisse penser que l’Olympique de Marseille doive s’inquiéter d’un départ imminent de son coach. Cette réunion avec les Blues reste avant tout une prise d’informations, sans véritable offre définitive. Même après le limogeage de Maresca, De Zerbi ne figure pas parmi les candidats sérieux à Chelsea.

Si le nom de De Zerbi a bien été évoqué du côté de Londres l’été dernier, cela n’a pas dépassé le stade d’un simple rendez-vous exploratoire, et son avenir à l’OM ne s’en trouve pas fragilisé.