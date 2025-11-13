OM : De Zerbi prend une nouvelle balle perdue par ce consultant RMC !

Après avoir brièvement salué les débuts prometteurs de Roberto De Zerbi à l’OM, Christophe Dugarry est revenu à son ton habituel. Le consultant de RMC a de nouveau taclé l’entraîneur italien, qu’il accuse d’en faire trop et de ne pas exploiter pleinement le potentiel de son équipe.

Un nouveau tacle envers De Zerbi

Invité à s’exprimer sur le travail de Pierre Sage à Lyon, Christophe Dugarry n’a pas résisté à la tentation de comparer le technicien lyonnais à celui de Marseille. « Pierre Sage ? Je suis content de voir un entraîneur avec une attitude assez simple, il n’y a pas de chichi, il n’en fait pas des caisses. Ce n’est pas de la fausse modestie à la De Zerbi, qui m’agace parce qu’il a une Ferrari et les fait jouer comme une 4L. Il m’agace. En plus, il est toujours en train de se plaindre. Sage ne se plaint pas, il a des résultats, il travaille, il dit les choses simplement », a lancé l’ancien attaquant au micro de RMC.

Nouveau tacle de Christophe Dugarry sur RMC ! 👉 « De Zerbi m’agace, il a une Ferrari et les fait jouer comme une 4L » L’ancien international français salue la simplicité de Pierre Sage à Lyon… tout en égratignant encore le coach de l’OM ⚪️🔵#TeamOM #DeZerbi #Dugarry #OM… pic.twitter.com/u9pk52rgWT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 13, 2025



Une sortie qui confirme le fossé entre les deux hommes. Dugarry, connu pour son franc-parler, n’a jamais caché ses doutes sur la méthode De Zerbi. S’il avait brièvement adouci son discours après la série de bons résultats de l’Olympique de Marseille, le consultant a retrouvé son ton critique dès les premières difficultés rencontrées par le club phocéen.

“De Zerbi ne se prend pas pour un autre”

Dugarry a ensuite poursuivi son éloge du coach du RC Lens tout en continuant, indirectement, à cibler De Zerbi : « Je trouve que de parler comme il le fait, c’est très bien. Je trouve qu’il fait les choses simplement, avec efficacité. Il n’y a pas de chichi, il ne s’enflamme pas, il ne se prend pas pour un autre et des fois, ça peut même surprendre. À l’image de mecs comme Éric Roy, j’aime ces gens qui dégagent ce truc, sans fausse modestie ».

Une nouvelle attaque qui confirme que le technicien italien ne laisse personne indifférent, entre ses défenseurs qui saluent son style offensif et ses détracteurs qui lui reprochent un manque de résultats concrets. En s’en prenant à De Zerbi, Dugarry poursuit une habitude bien installée : celle de provoquer le débat autour de l’OM, un club toujours au centre des discussions, même en dehors du terrain.