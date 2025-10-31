OM : De Zerbi rassurant pour Nadir, par contre mauvaise nouvelle pour Traoré !

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a fait un point précis sur l’état de son groupe avant le déplacement à Auxerre en championnat. La gestion des blessures reste une préoccupation majeure pour le coach italien, qui doit composer avec plusieurs absences dans son effectif.

Lors de son intervention, De Zerbi a souligné : “Les blessés ? C’est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C’est une chose d’en avoir 2 ou 3 mais là c’est 7-8.” L’OM devra donc se passer de plusieurs éléments clés pour ce match face à l’AJA.

Selon le technicien marseillais, Balerdi et Weah ne feront pas leur retour cette semaine, tandis que Traoré n’est pas encore prêt et devra attendre avant de retrouver les terrains. À l’inverse, Nadir qui avait dû sortir face à Angers se porte bien. “Par chance Nadir a fait des contrôles et ce n’est rien de grave, il devait juste être un peu déshydraté et a fait une chute de tension.”

Traoré ne reviendra pas tout de suite, Weah et Balerdi indisponibles face à l’AJA

En revanche, plusieurs titulaires restent forfaits : Medina, Kondogbia et Gouiri ne seront pas disponibles pour ce déplacement délicat. Une situation qui oblige l’OM à puiser dans ses ressources mentales pour surmonter cette période compliquée. De Zerbi l’a rappelé : “Dans une saison il n’y a pas que des bons moments, il faut parfois se serrer les coudes encore plus et jouer tous les matchs comme des finales.”

🗣️ Mauvaise nouvelle pour Hamed Traoré !#DeZerbi : “Traoré ? C’est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n’est pas sur la voie de la guérison.” #OM #AJAOM pic.twitter.com/TrUu5x6ZZU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

Le coach marseillais reste optimiste sur l’avenir proche, en appelant ses joueurs à rester concentrés et solidaires. “On doit puiser de l’énergie dans la tête et après on aura 5-6-7 victoires d’affilée. Là on est sur deux défaites et un nul. On doit être plus concentrés, plus méchants entre guillemets.”

Avec cette situation, l’OM devra faire preuve de créativité et de profondeur dans son effectif pour continuer à viser le haut du classement de Ligue 1, malgré un calendrier chargé et des blessés qui s’accumulent.