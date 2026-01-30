OM : De Zerbi reste (au moins jusqu’à la fin de la saison…) !

Selon Sport Mediaset Marseille confirme le maintien de Roberto De Zerbi et de son staff jusqu’à la fin de la saison, mettant un terme à l’incertitude née après l’élimination en Ligue des champions. Une réunion interne a permis d’apaiser les tensions et d’éviter un changement d’entraîneur à court terme.

Une crise interne apaisée après l’élimination européenne

Le climat était particulièrement tendu à l’OM à la suite de la lourde défaite 3-0 concédée contre le Club Brugge, qui scellait l’élimination marseillaise de la phase de groupes de Ligue des champions. Cette déconvenue à l’international a ravivé les questions sur l’avenir de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen, avec des médias évoquant une possible remise en cause de son rôle d’entraîneur.

Dans les heures qui ont suivi, des informations non confirmées ont circulé selon lesquelles De Zerbi n’aurait pas dirigé l’entraînement et aurait envisagé de quitter le club, alimentant les spéculations sur une séparation anticipée.

Selon plusieurs sources relayées dans la presse française, Roberto De Zerbi a nié avoir demandé son départ, précisant qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’OM malgré les rumeurs. Son absence à l’entraînement a été expliquée par le club comme étant liée à un souci de santé, ce qui a contribué à calmer les spéculations.

https://t.co/ON9yrZyXqe Situazione rientrata in casa Marsiglia dopo la bufera di ieri. De Zerbi resta in panchina almeno fino al termine della stagione. ⁦@sportmediaset⁩ — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 30, 2026

Une réunion entre la direction du club et le coach italien a visiblement permis de clarifier la situation. Résultat : De Zerbi et son staff resteront en poste au moins jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, confirmant la volonté du club de ne pas opérer de changement radical à ce stade de l’exercice. Cette décision intervient alors que l’équipe poursuit son objectif principal de qualification en Ligue 1 pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Un défi sportif majeur pour l’OM

Sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille reste engagé en Ligue 1, où il occupe une place européenne au classement malgré des résultats en demi-teinte. L’élimination de la compétition européenne sera un tournant à gérer, mais la stabilité de l’encadrement technique apparaît comme une priorité pour les dirigeants, qui souhaitent limiter les secousses internes.

Le maintien de Roberto De Zerbi ouvre désormais une période de travail ciblé vers les échéances nationales : confirmer la position actuelle en championnat et aborder les prochaines échéances de la Coupe de France avec sérénité. Le technicien italien, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2027, conserve donc la confiance temporaire du club pour piloter cette phase cruciale de la saison.

Dans ce contexte délicat, l’OM mise sur la continuité pour redresser sa trajectoire sportive et répondre aux attentes d’un club et d’un public en quête de performances solides sur tous les fronts.