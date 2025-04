OM : De Zerbi retient le positif et confirme un changement !

L’Olympique de Marseille a retrouvé sa deuxième place grâce à une grosse victoire face à Montpellier (5-1), bon dernier du championnat. Au Vélodrome, les Marseillais ont su profiter des largesses de l’adversaire pour s’imposer sans trembler, même si la prestation collective était loin d’être parfaite. En conférence de presse d’après match, Roberto De Zerbi a tenu à centrer son analyse sur le positif tout en confirmant un changement à venir pour l’effectif olympien.

Le MHSC, déjà quasiment condamné à la relégation, n’a pas montré de réelle opposition, malgré la réduction du score en fin de match. Pour l’OM, cette victoire est surtout synonyme de reprise de confiance après des résultats en dents de scie. Malgré une performance qui n’a pas été parfaite, le coach lombard a tenu à conserver le positif tout de même.

« Ce soir, je ne veux pas voir les défauts… »

Roberto De Zerbi a donc livré son analyse après la rencontre et a confirmé la mise au vert à venir pour son effectif :

« Ce n’était pas un match facile, pas donné, vu le moment négatif qu’on a traversé ces derniers temps. Mais c’est normal, une saison, ça dure dix mois. La première mi-temps n’était pas belle, parfois l’émotion te bloque. Mais je suis fier de mes joueurs. Quand il faut les secouer, je suis le premier à le faire. Il faut reconnaître quand ils ont des valeurs et font des belles choses. Ce n’est pas pour rien qu’on a été longtemps 2e cette saison. Dans l’ère McCourt, on est l’équipe qui a le plus longtemps occupé cette position. Il y a forcément une raison à cela. On a connu des mauvais résultats contre Reims ou Monaco. Mais on est à nouveau 2e, les joueurs le méritent. Je voudrais qu’on se concentre sur ça, sur les aspects positifs, pas sur les défauts (…) Avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, on a décidé de passer quelques semaines ensemble pour préparer Brest, ça pourrait nous aider à mieux comprendre nos objectifs et ce que l’on peut obtenir. C’est quelque chose de beau, les gens devraient apprécier cela. C’est une valeur ajoutée pour le club qui a mis tous les moyens pour rendre cela possible. Je ne demande qu’un seul objectif pendant un mois, les joueurs l’ont accepté malgré leur famille. Ce n’est pas imposé. Ce serait magnifique de jouer mardi et mercredi la saison prochaine.», a-t-il déclaré face aux journalistes présents dans la salle de presse.

Ce succès permet à Marseille de rester dans la course aux places européennes, dans un sprint final où chaque point comptera. Si le niveau de jeu reste à parfaire, l’efficacité offensive a été au rendez-vous. Avec cinq buts inscrits, les hommes de Roberto De Zerbi ont confirmé leur supériorité sur un adversaire en grande difficulté. Le prochain match contre Brest sera une autre finale pour les Marseillais, qui devront confirmer cette dynamique face à un adversaire d’un tout autre calibre.