OM : De Zerbi salue la progression de Greenwood !

Après la démonstration de l’OM à Nice (1-5) en ouverture de la 13e journée, Roberto De Zerbi a livré une analyse lucide et mesurée au micro de Ligue 1+. Satisfait de la prestation collective, l’entraîneur marseillais n’a toutefois pas manqué d’évoquer l’importance des joueurs absents, tout en soulignant la montée en puissance de certaines individualités clés, à commencer par Mason Greenwood. Une réaction qui traduit à la fois l’exigence et la confiance d’un coach déterminé à installer l’OM durablement dans le haut du classement.

Greenwood est en train de devenir un joueur complet

Roberto De Zerbi a tenu à rappeler la situation compliquée de son effectif, encore privé de plusieurs cadres. « On veut récupérer les joueurs blessés comme Aguerd, qui est très important. Medina aussi », a-t-il expliqué, tout en refusant d’utiliser ces absences comme excuse : « On a joué ce match avec une équipe forte. » Le technicien italien préfère se projeter, convaincu que son équipe pourra franchir un cap une fois au complet : « On verra ce que l’on peut faire quand on aura tout le monde à disposition. »

Il a également salué la forme étincelante de Mason Greenwood, une nouvelle fois décisif à Nice. « Greenwood joue son rôle en ce moment, il met des buts, des passes décisives, c’est en train de devenir un joueur complet », a-t-il souligné, conscient de l’importance de l’Anglais dans la dynamique actuelle. Entre gestion des absences et valorisation de ses talents, De Zerbi trace la voie d’un OM ambitieux, sûr de sa force collective.