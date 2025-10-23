OM – De Zerbi s’emporte contre l’arbitrage après la défaite à Lisbonne !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 sur la pelouse du Sporting Lisbonne, mercredi soir, lors de la 3ᵉ journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Un revers frustrant pour les hommes de Roberto De Zerbi, marqué par plusieurs décisions arbitrales contestées.

Juste avant la pause, Emerson a été expulsé pour une simulation après un second carton jaune, un tournant qui a profondément agacé le coach italien. Interrogé au micro de Canal+, De Zerbi n’a pas mâché ses mots :

“On a payé des erreurs d’arbitrage. Je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre était le bon sur un match de ce genre. En général, sans parler d’un épisode en particulier, il n’était pas adapté pour arbitrer un match de ce niveau.”

Roberto De Zerbi au micro de Canal + : « Je ne pense pas que l'arbitre était le bon sur un match de ce genre. »

Cette sortie traduit la frustration d’un OM pourtant bien entré dans son match avant de céder après l’exclusion d’Emerson. Avec cette défaite, les Marseillais voient leur qualification compromise et devront réagir rapidement lors du match retour au Vélodrome.



