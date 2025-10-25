OM : De Zerbi s’explique, l’Heure de VAZ, Endrick pour ou contre ?

🎥 Nouveau numéro de Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille !
Retrouvez nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes pour un nouvel épisode consacré à toute l’actualité de l’Olympique de Marseille.
Au programme :
⚽ Les explications de Roberto De Zerbi,
🔥 Le débrief du match Lens – OM,
🤯 Et la folle rumeur Endrick à Marseille !
👉 Ne manquez pas ce nouvel épisode disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube Football Club de Marseille.
