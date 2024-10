OM : De Zerbi s’explique sur l’absence de joueurs à l’entraînement ! « J’ai quelques doutes »

Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi après-midi avant la rencontre face au PSG. Le coach italien s’est exprimé sur la situation physique des joueurs avant de jouer contre les hommes de Luis Enrique.

« Garcia/Lirola/Murillo/Brassier? Brassier est en forme, Garcia et Merlin on verra demain. Garcia a eu des soucis après le match vs MHSC. Murillo était un peu fatigué mais il est dans le groupe. J’ai quelques doutes, peu mais j’en ai aussi. Lirola c’est bon aussi pour lui. »