OM – De Zerbi : “Si vous ne le rappelez pas, je dois le rappeler !”

L’Olympique de Marseille a chuté une nouvelle fois, battu 0-1 par l’Atalanta Bergame au Vélodrome. Un revers frustrant pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui n’ont pas su concrétiser leurs temps forts malgré une prestation globalement solide. Après la rencontre, l’entraîneur marseillais a livré une analyse lucide mais teintée d’amertume au micro de Canal+, évoquant notamment un « épisode douteux » qui aurait pesé lourd dans la balance.

De Zerbi : « On ne méritait pas de perdre »

Face à une équipe italienne bien organisée et redoutable en transition, l’OM a mis du temps à entrer dans son match. Les premières vingt minutes ont été compliquées, comme l’a reconnu De Zerbi : « Les 20 premières minutes n’ont pas été bonnes, on n’a pas joué et on a perdu trop de ballons. On a fait mieux ensuite mais on ne méritait pas de perdre ».

Malgré une nette amélioration après la pause et plusieurs occasions franches, les Marseillais n’ont pas réussi à trouver la faille. L’entraîneur italien, visiblement contrarié, a tenu à souligner le fait de jeu controversé qui a marqué la rencontre : « Il y a cet épisode douteux et voilà », a-t-il lâché, sans en dire davantage, laissant entendre que l’arbitrage aurait pu influencer le résultat.

De Zerbi a également rappelé le contexte difficile traversé par son équipe, privée de nombreux cadres : « On avait 8/9 blessés, des joueurs importants. Si vous ne le rappelez pas, je dois le rappeler. Ce sont des joueurs importants ». Une précision qui traduit son souhait de relativiser cette série négative.

Malgré trois défaites consécutives, notamment à Madrid et face au Sporting, le coach de l’OM reste optimiste : « Oui, je suis optimiste. On a perdu ces trois matchs à cause de certains épisodes… Et ce soir, vous avez tous vu le match ».

Alors que la trêve approche, Marseille devra rapidement réagir pour ne pas voir ses ambitions européennes compromises. De Zerbi, lui, continue d’afficher une foi intacte en son groupe, malgré les vents contraires.