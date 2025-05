OM : De Zerbi tutoie déjà les sommets !

L’Olympique de Marseille a terminé sa saison de la plus belle des manières. Déjà qualifiés pour la Ligue des champions depuis leur victoire au Havre (3-1), les Olympiens ont assuré la deuxième place en dominant Rennes (4-2) devant un Vélodrome en fête. Un sprint final parfaitement négocié qui symbolise la force de caractère de l’équipe sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et un chiffre impressionnant vient souligner encore un peu plus l’excellent travail du technicien italien cette saison…

Pour sa première année sur le banc marseillais, De Zerbi aura donc réussi à imposé sa patte avec autorité malgré quelques turbulences un peu après la mi-saison. Une statistique symbolique le propulse même déjà tout en haut des classements historiques du club.

Au sommet avec Goethals !

Avec 58,8 % de victoires en Ligue 1, Roberto De Zerbi signe tout simplement le deuxième meilleur pourcentage de succès de l’histoire d’un coach de l’OM en championnat, juste derrière Raymond Goethals (59,7 %). Un exploit d’autant plus notable que l’Italien a repris une équipe à reconstruire, dans un contexte exigeant. Il devance ainsi des noms mythiques comme Beckenbauer (58,3 %), Tudor (57,8 %) ou Sampaoli (55,1 %). Son OM, séduisant offensivement, a su malgré quelques lacune défensives, accrocher la deuxième place et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui était l’objectif principal du club.

🧢 Roberto De Zerbi dispose d’un taux de victoires en L1 de 58.8%. Soit le meilleur ratio de tous les coachs olympiens après Raymond Goethals.https://t.co/2s71A6vZQv pic.twitter.com/ARBNXl5zcE — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) May 18, 2025

