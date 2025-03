OM : De Zerbi va en faire « des cauchemars »

« En ce qui concerne la première période aussi, notamment avec ces deux buts : le premier, c’est une situation pourtant très simple à lire, et on a eu des occasions de but de notre côté aussi. J’ai l’impression qu’il y a eu des situations, vu de mon banc, surtout celle de Dedic. Le but de Gouiri nous a relancés ensuite, mais ce but contre notre camp a été fatal. Après, tu peux perdre contre le PSG, qui est sûrement l’équipe la plus forte d’Europe en ce moment. Avant il y avait de grands joueurs, mais il manquait l’équipe, l’entraîneur a fait une équipe. C’est très difficile de jouer contre eux. Ce qui fait que je rentre chez moi triste, ce sont ces trois buts bêtes qu’on a encaissés. Le premier, je vais en faire des cauchemars jusqu’à Reims », a déclaré le coach italien en conférence de presse.