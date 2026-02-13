Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : De Zerbi, Vélodrome, Strasbourg… la conf d’Abardonado résumé en 5 points !
OM Actualités

OM : De Zerbi, Vélodrome, Strasbourg… la conf d’Abardonado résumé en 5 points !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Pancho Abardonado a posé un cadre clair avant la réception de Strasbourg. Le coach intérimaire insiste sur la dimension mentale, la réaction attendue et la gestion du contexte marseillais. Dans un environnement sous pression, il affiche un discours mobilisateur.

 

Résumé en 5 points :

 

Hommage appuyé à Roberto De Zerbi

Abardonado salue un entraîneur « merveilleux », « passionné », affirmant avoir rarement vu un coach aimer autant un club. Il exprime sa gratitude pour la collaboration au sein du staff de l’Olympique de Marseille.

 

 

Effectif : absence confirmée de Leonardo Balerdi

Balerdi est forfait en raison d’une otite accompagnée de vertiges. Aguerd sera lui disponible pour ce match !

 

 

Travail psychologique prioritaire

La semaine a été centrée sur le mental : échanges avec les joueurs, volonté de « laver les têtes » et de reconstruire une dynamique positive après la défaite à Paris.

 

 

Respect et prudence face au RC Strasbourg

Abardonado décrit Strasbourg comme une équipe jeune, intense et « redoutable », soulignant la nécessité d’un match sérieux face à un adversaire difficile.

 

 

Responsabilisation et réaction attendue

Joueurs et staff sont « tous responsables ». L’équipe est jugée revancharde, avec l’objectif clair de réagir au Vélodrome.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823