OM : De Zerbi, Vélodrome, Strasbourg… la conf d’Abardonado résumé en 5 points !

Pancho Abardonado a posé un cadre clair avant la réception de Strasbourg. Le coach intérimaire insiste sur la dimension mentale, la réaction attendue et la gestion du contexte marseillais. Dans un environnement sous pression, il affiche un discours mobilisateur.

Résumé en 5 points :

Hommage appuyé à Roberto De Zerbi

Abardonado salue un entraîneur « merveilleux », « passionné », affirmant avoir rarement vu un coach aimer autant un club. Il exprime sa gratitude pour la collaboration au sein du staff de l’Olympique de Marseille.

🗣️ “De Zerbi ? j’ai rarement vu un coach aimer autant un club…”#Abardonado : “C’est un passionné, j’ai rarement vu un coach aimer autant un club. Je peux dire que les joueurs ont leur part de responsabilité, comme le staff. Maintenant il faut passer à autre chose et oublier.… pic.twitter.com/T64rLnSM8P — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

Effectif : absence confirmée de Leonardo Balerdi

Balerdi est forfait en raison d’une otite accompagnée de vertiges. Aguerd sera lui disponible pour ce match !

🗣️ Balerdi forfait, Aguerd disponible !#Abardonado : “Le seul qui manque, c’est Balerdi. Il sera absent demain. Il a une otite et avait quelques vertiges. On a besoin de joueurs à 150% pour ce match. Aguerd s’est entrainé et sera là !”#OM #OMRCSA #conf pic.twitter.com/0GbZmOcShQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

Travail psychologique prioritaire

La semaine a été centrée sur le mental : échanges avec les joueurs, volonté de « laver les têtes » et de reconstruire une dynamique positive après la défaite à Paris.

Respect et prudence face au RC Strasbourg

Abardonado décrit Strasbourg comme une équipe jeune, intense et « redoutable », soulignant la nécessité d’un match sérieux face à un adversaire difficile.

🗣️ “Strasbourg, c’est une belle équipe, très jeune, qui court beaucoup”#Abardonado : “C’est une belle équipe, très jeune, qui court beaucoup, avec de vrais bons joueurs comme Barco, Moreira… Ils ont perdu des centraux (un départ un une suspension). On a analysé leurs points… pic.twitter.com/3W5xp9b71k — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

Responsabilisation et réaction attendue

Joueurs et staff sont « tous responsables ». L’équipe est jugée revancharde, avec l’objectif clair de réagir au Vélodrome.