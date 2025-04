OM : De Zerbi veut en faire “un des plus grands joueurs” passé par le club !

Mason Greenwood a retrouvé le chemin des filets dimanche lors de la victoire de l’OM contre Toulouse (3-2), mettant ainsi fin à une série de trois matches sans marquer. L’attaquant anglais a inscrit son 16e but de la saison en Ligue 1 d’une frappe puissante du pied droit à la 57e minute, redonnant l’avantage à son équipe.

Ce but intervient après une période plus difficile pour Greenwood, marquée par une légère baisse de forme physique. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’a reconnu récemment, tout en insistant sur l’accompagnement qu’il souhaite lui offrir pour maximiser son potentiel.

« Greenwood est un talent naturel », a déclaré l’entraîneur italien en conférence de presse. « Tout le mérite en revient à sa mère et son père. Et moi, je suis ici pour l’aider à devenir plus complet. Quand il a besoin d’être embrassé, d’avoir une parole de soutien, je la donne volontiers. Et quand je dois le pousser pour qu’il en donne plus, je dois aussi le faire car c’est mon travail. »

Arrivé l’été dernier de Manchester United contre environ 30 millions d’euros, Greenwood est engagé avec Marseille jusqu’en 2029. De Zerbi voit en lui un joueur capable de marquer l’histoire du club. « Je voudrais surtout l’aider à faire qu’on se souvienne de lui, dans ce stade et pour ces supporters, comme un des plus grands joueurs qui aient joué ici au Vélodrome », a-t-il ajouté. « Il y a eu tant de grands joueurs ici mais je pense que Greenwood a les qualités pour que l’on s’en souvienne ainsi. Et j’essaie de le faire progresser. »

Fin mars, De Zerbi avait déjà évoqué l’approche qu’il adopte avec son joueur, entre encouragement et exigence. Il expliquait alors que Greenwood traversait une période plus compliquée, notamment en raison de la naissance récente de sa fille et d’un manque d’habitude face à l’intensité d’une saison complète. « Il a passé un moment un peu difficile ces derniers temps parce qu’il a une fille qui est née et je pense aussi qu’il n’est pas habitué à jouer une saison aussi intense et d’être un des acteurs principaux », avait-il confié. « Et je pense qu’il l’a payé du point de vue physique. (…) Si un joueur ne pousse pas à l’entraînement et n’arrive pas non plus à le faire en match, c’est juste qu’il reste sur le banc. »

Sous la houlette de De Zerbi, Greenwood est donc à la croisée des chemins. L’objectif est clair : en faire un joueur marquant de l’histoire de l’OM, à la hauteur des attentes placées en lui.