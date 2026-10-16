OM : la colère monte…

La défaite de l’OM contre l’Olympiakos a fait monter la colère d’un cran au Vélodrome. Plusieurs supporters ont vivement critiqué Bruno Genesio et certains joueurs. Une partie du public évoque même l’idée de ne plus revenir au stade.

Une nouvelle défaite européenne qui exaspère le Vélodrome

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’Olympiakos (0-1), quelques semaines après la lourde défaite concédée sur la pelouse du Besiktas (4-1). Devant un Vélodrome à guichets fermés, les Marseillais n’ont pas réussi à réagir après le but d’Hezze à la 42e minute. Avec deux revers en deux rencontres européennes, l’OM occupe désormais la 32e place sur 36 de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Les supporters marseillais expriment un profond ras-le-bol

À la sortie du stade, des supporters interrogés par La Provence ont fait part d’une frustration particulièrement forte. Bruno Genesio a été directement ciblé, tout comme plusieurs joueurs, alors que le public estime ne plus être récompensé malgré sa présence au stade, y compris en semaine.

« Tout le monde nous chie à la figure, tout le monde rigole de nous. C’est jeudi soir, on est tous seuls à supporter Marseille. Demain, on travaille, on est tous fatigués. »

Genesio et plusieurs joueurs pris pour cible

Le technicien marseillais a été sévèrement critiqué par certains fans, qui lui reprochent les prestations de son équipe. Neal Maupay, Himad Abdelli et Angel Gomes ont également été visés après leur match contre l’Olympiakos.

« C’est pas possible que Neal Maupay, Abdelli et Angel Gomes soient titulaires. Ils ont des niveaux de district. »

Une patience qui semble atteindre ses limites

Après la rencontre, Bruno Genesio a rappelé que l’OM n’avait remporté que deux de ses huit matchs disputés et appelé à des progrès rapides. Certains supporters ont réclamé son départ, tandis que d’autres ont affirmé ne plus vouloir revenir au stade. Le déplacement à Angers pourrait déjà peser lourd dans la suite de la saison marseillaise.