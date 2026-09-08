OM : Riolo comprend la colère des supporters et dresse un constat très sévère sur McCourt

Après la défaite de l’OM face au Paris FC (2-3), les supporters marseillais ont une nouvelle fois ciblé Frank McCourt avec plusieurs banderoles au Vélodrome. Sur RMC, Daniel Riolo a largement compris cette colère et estime que le bilan de l’actionnaire américain à Marseille ressemble aujourd’hui à un échec.

« On arrive au bout de l’histoire »

Dans l’After Foot, le journaliste de RMC a estimé que les supporters avaient désormais de bonnes raisons de s’interroger sur l’utilisation des moyens injectés ces dernières années.

« Les supporters de l’OM en ont ras-le-bol, et en ont rien à faire des 100 M€ qui tombaient chaque année. »

Riolo va même plus loin en évoquant une possible fin de cycle avec McCourt :

« Si les banderoles agacent Frank McCourt, et s’il accélère la vente, ça ne me dérange pas du tout si je suis supporter de l’OM. »

« Pour quels résultats ? C’est un échec »

Pour Riolo, le problème n’est pas seulement financier, mais surtout sportif.

« Je ne vois pas son apport. L’OM a eu de l’argent, 2e ou 3e club derrière le PSG pendant des années. Mais pour quels résultats ? C’est un échec. »

Le journaliste rappelle ainsi que McCourt a longtemps donné des moyens importants au club sans parvenir à installer l’OM durablement parmi les références du championnat.

Dans un contexte marqué par une forte baisse des dépenses, de nombreux départs et aucun renfort cet été, la fracture entre une partie des supporters et le propriétaire américain semble désormais de plus en plus profonde.