OM : défense, Harit, blessés, Rennes… Les 5 points à retenir de la conférence de Genesio

Bruno Genesio était présent ce jeudi au centre Robert Louis-Dreyfus à la veille du déplacement de l’OM à Rennes, vendredi soir pour la 4e journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives face à Monaco et au Paris FC, l’entraîneur olympien a évoqué les difficultés défensives de son équipe, la situation d’Amine Harit, les absences au milieu et son retour à Rennes. Voici les cinq points à retenir de sa conférence de presse.

1. Pas de révolution malgré les difficultés défensives

Genesio entend corriger les problèmes observés depuis le début de saison, mais sans bouleverser son projet.

« Il n’y aura pas de révolution à attendre, du moins pas aujourd’hui. On va insister sur la cohésion, trouver des automatismes, renforcer tout ça entre les joueurs. »

Concernant la charnière centrale, il réclame notamment du temps pour créer des automatismes. L’entraîneur estime également que les soucis défensifs commencent dès les phases offensives.

« Quand on dit qu’il faut mieux défendre, il faut déjà être mieux placé quand on attaque. Il ne faut pas être coupés en deux. »

2. « Il n’y a pas de peur »

Malgré un début de saison compliqué, Genesio refuse de parler de crainte avant Rennes.

« Il n’y a pas de peur, même si on est lucide sur notre début de saison. On a des qualités, on est capables d’inquiéter Rennes. »

Le coach veut surtout conserver ce qui fonctionne, notamment le pressing, tout en améliorant l’animation défensive.

3. Harit donne « beaucoup de satisfaction »

Amine Harit semble avoir gagné du crédit auprès de son entraîneur grâce à sa polyvalence.

« Il peut jouer à droite, à gauche, en soutien de l’attaque, dans une position plus reculée au milieu. […] Il donne beaucoup de satisfaction à droite pour l’instant. »

Genesio souligne également la complémentarité naissante entre Harit et Amine Gouiri, deux joueurs qu’il juge techniquement au-dessus de la moyenne.

🗣️ “Harit / Gouiri, c’est important de créer ces complicités”#Genesio : “#Harit, son association avec #Gouiri est plutôt nouvelle. Ils ont des repères à trouver, mais ils ont des qualités techniques au dessus de la moyenne. Ils sont complices. C’est important de créer ces… pic.twitter.com/gzWkYD1eC1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2026

4. Kondogbia et Nnadi forfaits

L’OM restera diminué dans l’entrejeu à Rennes. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont forfaits pour le déplacement.

Concernant Kondogbia, Genesio ne souhaite pas annoncer de date de retour :

« Je n’aime pas donner de délais. Il faut voir au jour le jour. »

Une absence importante dans un secteur où les solutions sont déjà limitées.

5. Un retour particulier à Rennes

Genesio retrouvera également un club où il a vécu une période qu’il considère comme particulièrement aboutie.

« Le contexte était certainement favorable, avec des joueurs qui correspondaient à mes souhaits en termes d’intensité. Il y avait une grande confiance. C’est une période qui a été aboutie, avec des matchs assez accomplis. »

Avant ce retour au Roazhon Park, l’entraîneur marseillais veut surtout voir son équipe progresser après les nombreuses difficultés observées face au Paris FC, notamment dans les transitions et à la perte du ballon.