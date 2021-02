OM : Déjà 4 absents de plus face à Nice !

L’OM va affronter Nice ce mercredi à l’occasion du match reporté de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Nasser Larguet devra faire avec 4 de plus…

Déjà privé d’Alvaro, Milik et Caleta-Car (blessés), mais aussi Sakai (malade) et Payet (suspendu) dimanche face à Bordeaux, Larguet va devoir se priver de ses recrues hivernales face à Nice. En effet, le match de la 11e journée ne permet pas aux joueurs recrutés lors du mercato de janvier d’être qualifiés. Milik, qui pourrait être disponible, Lirola et Ntcham ne peuvent donc pas participer à ce match.

Lirola, Ntcham, Benedetto et Balerdi absents ! Sakai et Payet de retour, quid d’Alvaro et Caleta-Car ?

Il faut rajouter Dario Benedetto et Leonardo Balerdi, expulsés face à Bordeaux également. Par contre, Nasser Larguet va récupérer Dimitri Payet qui a purgé ses deux matches de suspension (Auxerre et Bordeaux) mais aussi Hiroli Sakai qui devrait être remis de sa gastro. Quid d’Alvao et Caleta-Car, blessés mais annoncés rapidement de retour par le directeur du centre de formation. Une chose est certaine, Valère Germain et Bamba Dieng seront les seuls attaquants de pointe disponibles…