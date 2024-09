OM : déjà au moins 3 absents face à Lyon !

L’OM va devoir monter en puissance, car après sa victoire 2-0 face à Nice les hommes de De Zerbi se déplacent à Lyon dimanche. Le technicien italien devra faire sans au moins 3 éléments importants pour ce match.

Déjà, la recrue surprise Adrien Rabiot ne sera pas prêt pour cette rencontre, comme il l’a expliqué hier en conférence de presse. « Pourquoi venir ici ? Parce qu’en discutant beaucoup avec (Mehdi) Benatia, le coach et le président, ils m’ont exposé le projet ambitieux de l’OM. J’ai adhéré tout de suite. (Roberto) De Zerbi a une certaine cote, on sait ce qu’il est capable de faire. Cela semble un beau challenge de pouvoir venir ici, avec une équipe jeune et de qualité. Je veux remplir les objectifs du club et les miens. Je me suis entretenu, mais je ne suis pas au top. Il y a des choses à mettre en place, au niveau tactique. Je me sens bien, ça sera un peu court pour ce week-end, mais j’espère être rapidement à disposition ».

Rabiot pas encore prêt

Autre absent, le défenseur Derek Cornelius sera lui suspendu. En effet, la commission de discipline a tenu sa réunion mercredi et a notamment confirmé la sanction, le Canadien a été suspendu pour le match face à Lyon. Malgré un deuxième carton jaune vraiment sévère, il ne pourra pas jouer le prochain match. Il faut aussi rajouter les blessés, Quentin Merlin est lui blessé à la cuisse et sera absent plusieurs semaines. Wahi, Carboni et Balerdi devraient eux être de retour…