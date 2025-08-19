OM: Déjà le feu ? La piste Pavard… Débat FAQ Mercato en live ce mardi à partir de 15h30 !

Une journée de championnat, un accrochage dans le vestiaire et c’est déjà le feu à l’OM ? La piste Pavard… On parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !
Sur Twitch pour le live à partir de 15h30
Retour de Débat FAQ Marseille en direct !
📅 Ce mardi à 15h30
📺 Sur la chaîne Twitch 👉 https://t.co/fIpE0jgSzr
Notre journaliste @FilholNicolas évoquera :
🔥 Déjà le feu à l’OM ? Rowe, Rabiot, mercato, J1 🤪
🛡️ Pavard, l’option en défense ?
💬 Vos thèmes & vos questions en… pic.twitter.com/UsotP1I6mv
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2025
