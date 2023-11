OM : Déjà un gros coup dur pour l’un des concurrents en Europa League !

L’Olympique de Marseille fait face à un groupe très relevé en Europa League. L’un des principaux concurrents, Brighton, vient de perdre un élément fort de son effectif !

Ce jeudi, c’est la reprise en Europa League ! Les Marseillais reçoivent l’Ajax avant de se déplacer à Brighton pour la dernière rencontre des phases de poules de C3. Les Olympiens doivent tout faire pour remporter leur confrontation contre l’Ajax ce jeudi afin de s’assurer une qualification et ne pas trembler contre les Anglais avant la trêve hivernale.

Ce week-end, Roberto De Zerbi a subi un énorme coup dur ! En effet, le coach italien va devoir faire sans l’un de ses éléments forts : Ansu Fati. Le joueur formé au FC Barcelone s’est blessé en Premier League lors du match contre Nottingham Forrest (Victoire 3-2 de Brighton), une bien mauvaise nouvelle pour De Zerbi.

Après le match face à l’OM en Europa League, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse : « Je veux être honnête, je trouve qu’on ne joue pas bien. C’est une période difficile pour nous et on doit travailler. Mais c’est important aussi de jouer avec le cœur et la bonne attitude. Donc je suis vraiment fier de l’attitude de mes joueurs. Après avoir perdu 6-1 contre Aston Villa et en étant menés 2-0 à la pause à Marseille, ils ont eu une réaction incroyable dont je suis très heureux. On ne méritait pas de perdre. En marquant avant la pause, on aurait pu gagner et je pense qu’on méritait plus. On n’est pas encore une grande équipe, un grand club. On a atteint l’Europe en jouant très bien mais aujourd’hui c’était un premier déplacement européen pour Brighton, pour beaucoup de joueurs. Même moi je ne suis pas habitué. On doit s’adapter, s’habituer à jouer ces compétitions. On peut perdre un match mais on ne peut pas perdre notre ADN. Cette saison sera importante pour progresser, découvrir une nouvelle compétition, apprendre à jouer tous les trois jours. Ce résultat peut nous y aider. Aujourd’hui on n’a pas joué à plus de 30 % de notre potentiel. On a besoin de mieux jouer et de plus croire en nous. »