OM : Déjà une info de taille pour le match vs MHSC !

Ce samedi l’OM affrontera l’AS Monaco et recevra ensuite le MHSC au Vélodrome. Cette rencontre est déjà marquée par une grosse annonce !

A quelques jours de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco, le MHSC, prochain adversaire des Marseillais après le déplacement à Louis II, a annoncé le départ de son entraîneur ! En effet, l’ancien coach de l’OM Jean-Louis Gasset qui avait tenté de redresser la barre chez les Palladins a décidé de quitter le club.

“D’un commun accord, le MHSC et Jean-Louis Gasset ont décidé ce jour de mettre fin à la mission qui avait été confiée à ce dernier. Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine à compter de ce jour”, a communiqué le MHSC ce lundi.

Cette deuxième place qu’on mérite, et qui nous appartient !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse (3-2), Valentin Rongier s’est présenté en zone mixte pour livrer son analyse. Le milieu de terrain a souligné l’importance des trois points, tout en insistant sur la mentalité affichée par le groupe marseillais.

Pour Rongier, cette rencontre a marqué un tournant dans l’attitude de l’équipe. « L’état d’esprit était là, c’est celui-là que l’on doit afficher à chaque match. C’est un peu malheureux, mais c’est aussi grâce à cette semaine qu’on a eu cette mentalité que l’on avait auparavant, mais qu’on avait perdu ces derniers temps. Si on veut rester à cette deuxième place qu’on mérite, et qui nous appartient, on doit rester concentré comme ce soir », a déclaré le capitaine marseillais.

Conscient du contexte particulier autour du club ces derniers jours, Rongier a mis en avant le rôle des cadres dans la gestion du vestiaire. « Cela fait six ans que je suis là, je connais cet environnement. C’est à nous les anciens, de parler aux plus jeunes qui ne soupçonnent pas forcément tout ce qu’il y a autour du club. Cette semaine on s’est beaucoup parlé, les cadres devaient réguler l’état d’esprit des troupes. S’il y avait eu une cassure entre le coach et les joueurs, pensez-vous qu’on aurait tout donné ce soir, de la première à la dernière minute ? »