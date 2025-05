OM : Délirant, pas sérieux… Grégory Schneider se paye la réaction de Longoria !

Le journaliste de Libération, Grégory Schneider, n’a pas mâché ses mots concernant la communication du président de l’OM, Pablo Longoria, à l’issue de la qualification pour la Ligue des Champions. Pour lui, cette qualification était le strict minimum compte tenu de l’effectif marseillais cette saison.

Dans une déclaration acerbe via son compte X, Schneider a pointé du doigt la manière dont Longoria a célébré cet objectif : « Délirante, cette façon qu’a Longoria d’héroïser le qualif’ de l’OM en LDC. Hojbjerg, Rabiot, Greenwood, Rulli, Balerdi, Maupay et Rongier sur le banc… manquerait plus qu’ils finissent derrière Nice ou Strasbourg. Un peu de sérieux. »

Un effectif taillé pour cette place selon Schneider !

Délirante, cette façon qu’a #Longoria d’héroïser le qualif’ de l’#OM en LDC. Hojbjerg, Rabiot, Greenwood, Rulli, Balerdi, Maupay et Rongier sur le banc… manquerait plus qu’ils finissent derrière Nice ou Strasbourg. Un peu de sérieux. #HACOM #Ligue1 — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) May 12, 2025



Pour le journaliste, le président marseillais surévalue la performance de son équipe. Avec des joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Geronimo Rulli, l’OM dispose d’un effectif plus que compétitif. Selon Schneider, il aurait été inconcevable que le club phocéen termine derrière des équipes comme Nice ou Strasbourg.

Ces déclarations s’inscrivent dans une série de critiques récurrentes de Grégory Schneider envers la direction marseillaise. Un discours qui tranche avec l’enthousiasme affiché par Pablo Longoria et qui soulève des questions quant à la gestion de la communication du club marseillais dans un contexte où les attentes sont élevées.