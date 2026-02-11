Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : DÉPART de DE ZERBI ? Quel coach libre ? Onze en 4-3-3 ? 2 offres XXL pour Greenwood…
OM Actualités

OM : DÉPART de DE ZERBI ? Quel coach libre ? Onze en 4-3-3 ? 2 offres XXL pour Greenwood…

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Voici le replay du dernier DFM ! Au menu : quid d’un départ de De Zerbi ? Quels entraineurs libres ? Revenir dans un systeme en 4-3-3 ? Greenwood, offensive à venir cet été avec deux grosses offres anglaises ?

De Zerbi est toujours le coach de l’OM…

 

 

