OM : Des douleurs et des blessés encore trop juste face au Benfica !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va recevoir Benfica ce jeudi soir dans le cadre du match retour de ce quart de finale d’Europa League. Pour cette rencontre, Jean Louis Gasset va encore devoir faire sans plusieurs éléments.

Le journal l’Equipe a fait le point sur l’état du groupe. Le côté droit de l’équipe souvent composé d’Ismaïla Sarr et Jonathan Clauss, devrait encore faire sans ces deux éléments qui s’entrainent à part, il devrait être un peu court pour participer à ce match. De son côté, Samuel Gigot a été de nouveau infiltré dans l’os de son épaule, « un procédé évitant d’éventuelles séquelles à plus ou moins long terme. Le capitaine jouera avec les dents serrées, tout comme Chancel Mbemba, touché au genou lors du Classique et en quête de sensations optimales à l’aller. Ou comme les tauliers Leo Balerdi, Jordan Veretout, et Geoffrey Kondogbia, au corps fourbu mais au moral intact », précise le quotidien sportif. A noter que Amir Murillo devrait lui être apte pour ce match, même si un doute sur le nombre de minutes qu’il pourra disputer existe…

Gigot, Mbemba, Balerdi, Veretout, Kondogbia usés, Murillo de retour, Clauss et Sarr trop courts…



Sous le regard admiratif de 10 000 enfants conviés au Vélodrome ce matin pour assister à l’entraînement des joueurs de l’Olympique de Marseille, Samuel Gigot n’a pu participer qu’à un échauffement léger et quelques tours de terrain en solitaire. D’après les informations de La Provence, le défenseur central a subi une nouvelle infiltration à l’épaule, ce qui l’a contraint à écourter sa séance d’entraînement.