OM : Des motifs d’espoir pour l’Europa League?

L’aventure en Europa League va reprendre bientôt pour l’Olympique de Marseille face au Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien peine à retrouver de la confiance en match amicaux !

L’Olympique de Marseille va reprendre son aventure en Europa League très bientôt ! Et cela commence par une rencontre face au Shakhtar Donetsk dès la mi-février. Mais avant de jouer contre le club marseillais, les Ukrainiens se préparent avec des matchs amicaux.

En stage en Turquie avant de jouer l’OM dans près de deux semaines, le Shakhtar a perdu ses dernières rencontres ! Face aux Tchèques du club de Hradec Králové, ils ont essuyé une défaite (0-2) et face aux Bosniens du FK Velež Mostar, une défaite sur le score de 3-2. La préparation ne se passe pas comme prévue pour les Ukrainiens qui laissent donc des motifs d’espoir aux Marseillais pour la double confrontation afin de passer en huitièmes de finale !

Feyenoord Rotterdam – AS Rome

AC Milan – Rennes

Lens – Fribourg

Young Boys Berne – Sporting Portugal

Benfica – Toulouse

Braga – Karabagh FC

Galatasaray – Sparta Prague

Chakhtior Donetsk – Marseille

L’OM sera opposé au Shakhtar Donetsk en 16es de finale de la Ligue Europa. Le match aller se tiendra le jeudi 15 février à Hambourg et le retour, une semaine plus tard, le jeudi 22 février au Vélodrome. Les Ukrainiens, actuels 4es de Premier Liha, vont se renforcer avant cette double confrontation.

🚨🟠⚫️ Marlon Gomes to Shakhtar Donetsk, here we go! Deal done with Vasco da Gama for €12m fixed fee.

Agreement also included €4m add-ons package. Documents being signed.

Deal done by Pini Zahavi’s agency Gol International and Antenor Junior.

Exclusive story, confirmed. 🇧🇷 pic.twitter.com/cYJ3Yqw20h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024