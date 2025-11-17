OM : Des nouvelles d’Amine Gouiri !

Mardi, l’Algérie affrontera l’Arabie saoudite en match amical afin de préparer la Coupe du Monde 2026 et, surtout, la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un rendez-vous que Amine Gouiri ne disputera pas. L’attaquant de l’OM, blessé à l’épaule le mois dernier face à l’Ouganda, a dû renoncer avec regret à cette échéance internationale qu’il espérait tant.

Le 18 octobre, l’Olympique de Marseille a officialisé son opération par le biais d’un communiqué. Le club expliquait alors : « Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. » Le joueur de 25 ans avait déjà été touché au même endroit contre le FC Lorient en septembre, ce qui laissait craindre une fragilité persistante.

Une absence lourde pour l’Algérie

🟢💬 Un proche d’Amine Gouiri se montre 𝗥𝗔𝗦𝗦𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 quant à son état de forme ! 🏥🩵🤍 « À Aspetar, ils sont très professionnels, archi carrés. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations. 𝗜𝗹 𝘀𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗯𝗶𝗲𝗻. » (🗣️ @laprovence) pic.twitter.com/qDqxzf0N5F — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) November 15, 2025



En sélection, la nouvelle est accueillie avec tristesse. Une source proche des Fennecs confie que son absence est « un coup dur », ajoutant qu’il est « difficile de perdre un joueur comme lui ». Le même proche insiste sur son importance dans le vestiaire : « Au-delà de ses qualités techniques, c’est quelqu’un d’humble… Il était devenu un cadre. Tout le monde est attristé. On se dit qu’il vaut mieux qu’il se fasse opérer pour son bien et pour se préparer pour le Mondial. »

Le sélectionneur Vladimir Petkovic, qui a aligné un duo Amoura–Bounedjah lors de la victoire 3-1 face au Zimbabwe, apprécie fortement l’Olympien. Selon les informations rapportées, il espère retrouver Gouiri à 100 % après sa convalescence. Dans la presse algérienne, son cas suscite également beaucoup d’empathie. Le journaliste Yassine Bouali, du média Shoot Africa, rappelle que « c’est un joueur de très haute qualité » et que son absence constitue « une grosse perte pour l’équipe nationale ».

Gouiri avance étape par étape, retour espéré en janvier !

Depuis son passage sur le billard le 20 octobre, Amine Gouiri avance méthodiquement. Il a d’abord rassuré ses supporters : « opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt. »

La Gazette du Fennec a récemment indiqué que l’Olympien suit une rééducation millimétrée au centre médical Aspetar, à Doha, sous la supervision de spécialistes. Selon FootMercato, il y restera jusqu’au 21 novembre, avant de rentrer à Marseille. Le club reste en contact permanent avec la FAF pour suivre son évolution. Un proche du joueur confirme auprès de La Provence : « Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations… Il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme. »

Si le protocole est respecté et qu’aucun contretemps n’intervient, un retour courant janvier est envisagé. Certains espèrent même le revoir plus tôt, mais aucune précipitation n’est au programme. Avant son arrêt, Gouiri affichait 1 but et 1 passe décisive en 7 apparitions toutes compétitions confondues avec l’OM. Autant dire que son retour sera précieux pour un club marseillais qui compte sur lui, tout en sachant que l’Algérie, elle, l’attendra pour la suite des qualifications et le Mondial 2026.