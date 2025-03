OM : Des nouvelles de Chancel Mbemba !

Malgré une saison sans jouer avec l’OM, Chancel Mbemba reste un élément clé de la sélection congolaise. Son sélectionneur continue de lui faire confiance et le défenseur enchaîne les prestations solides avec la RDC.

L’essentiel : Chancel Mbemba n’a pas joué une minute avec l’OM depuis près d’un an.

Il reste un titulaire indiscutable avec la RDC et a brillé lors de la dernière trêve internationale.

Son salaire à l’OM est conséquent (270 000€ par mois), mais il devrait changer de club cet été.

Toujours mis de côté à l’OM, Chancel Mbemba brille avec la RDC

Malgré une saison blanche avec l’OM, Chancel Mbemba continue d’être un cadre incontournable de la sélection de la République Démocratique du Congo. Lors de la dernière trêve internationale, le défenseur de 30 ans a été titularisé face au Soudan du Sud (1-0) en tant que latéral droit avant de récupérer son poste en charnière centrale face à la Mauritanie (2-0). Son impact sur le terrain a une nouvelle fois marqué les esprits, lui permettant de justifier la confiance de son sélectionneur Sébastien Desabre.

Interrogé sur la situation de son capitaine, l’entraîneur des Léopards a justifié son choix de le maintenir titulaire : « C’est un joueur qui a fait une grande carrière, qui a joué beaucoup de matches et qui est très important pour la sélection. Si j’estime qu’il est en forme, je le sélectionne. Cela a été le cas. Il a déjà été très bon contre le Soudan du Sud. Il sera sur le terrain. » Un discours qui tranche avec la situation de Mbemba à Marseille, où il n’a plus disputé la moindre minute en match officiel depuis près d’un an.

Un statut paradoxal entre l’OM et la sélection

Si Chancel Mbemba n’entre plus dans les plans de son club, il reste un élément-clé pour son pays. Face à la Mauritanie, il a été l’un des meilleurs sur le terrain, participant activement à la solidité défensive de la RDC, qui occupe la première place de son groupe de qualification pour le Mondial 2026, devant le Sénégal et le Soudan. Ses performances n’ont pas manqué de faire réagir les médias locaux. « Un respect sur le nom du capitaine qui a conduit les Léopards à Nouakchott, Chancel Mbemba », a notamment salué Le Meilleur du Sportif Congolais, tandis que Actualité.CD titrait : « Chancel Mbemba en taille patron ».

Malgré cette mise à l’écart prolongée à l’OM, le défenseur continue de percevoir un salaire important, estimé à 270 000 euros par mois selon L’Équipe. Une situation qui semble toutefois vouée à évoluer cet été, alors que Mbemba devra chercher un nouveau défi vu que son contrat se termine en juin. Ses performances en sélection devraient l’aider à attirer l’attention de clubs prêts à lui offrir du temps de jeu. En attendant, le paradoxe continue pour l’expérimenté défenseur congolais, écarté en club mais indispensable en sélection.