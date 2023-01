OM : Des nouvelles de la blessure de Jonathan Clauss

« Il y a de la déception. On savait que cela serait un gros match, qui se jouerait sur des détails. On a fait une très bonne première période, on a été bien organisé, on a récupéré des ballons. Mais on a manqué de justesse sur certaines situations. On aurait pu leur faire un peu plus mal. Sur le jeu de transition, on aurait pu trouver plus facilement la profondeur. On s’est créé des occasions, mais on a manqué le dernier geste. Ce but arrive un peu tôt en seconde période. On a mal négocié une bonne situation favorable avant d’encaisser ce but. Cela a été compliqué après le second but. On retient un gros investissement, une grosse force collective. J’aurais préféré rester à 1-0, pour avoir cette chance en fin de match. Il y a de bonnes choses. Sur ce match, on voit que c’est le haut niveau. Nous devons monter l’exigence, c’est comme ça que l’on aura du succès. Il ne faut rien lâcher. » Romain Pitau – Source : Conférence de presse (02/01/23)